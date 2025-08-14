Один из обвиняемых признал свою вину, второй свою причастность отрицает

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Омске двух местных жителей, которые похитили у предпринимателя более 8 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, 25-летний и 23-летний омичи под предлогом организации совместной торговли на маркетплейсе убедили предпринимателя оформить займы на открытие и развитие стартапа под залог двух дорогостоящих иномарок и коттеджа. "Полученные деньги забрали себе, а позже вынудили его оформить заем для оплаты долговых обязательств по кредитам", - отметили в полиции. Руснак уточнила, что они угрожали мужчине расправой в случае, если тот начнет настаивать на совместной ответственности по кредитным долгам.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Омской области при силовой поддержке Управления Росгвардии по Омской области преступники были задержаны. <…> В отношении членов этнической организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере)", - сказала Руснак.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что один из обвиняемых признал свою вину, второй свою причастность отрицает. Суд заключил под стражу на два месяца первого мужчину, второго поместил под домашний арест.