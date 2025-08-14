Метеорологическое управление Индии объявило самый высокий уровень опасности из-за погодных условий

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. Интенсивные дожди привели к затоплению улиц и нарушению транспортного сообщения в индийском столичном регионе Дели.

Как передает корреспондент ТАСС, ливень продолжается в столице Индии с раннего утра. В городе в часы пик образовались пробки. Нарушена работа общественного транспорта. В ряде районов затоплена канализация. Ветер повалил ветки многих деревьев.

Метеорологическое управление Индии объявило самый высокий - "красный" - уровень опасности из-за погодных условий, предупредив об очень сильных ливнях в отдельных районах города. Местным жителям рекомендовано без необходимости не покидать свои дома.

Аналогичные погодные условия, вызванные текущим сезоном муссонов, складываются также в соседних с Дели регионах. "Обновленная карта прогноза погоды показывает, что в течение ближайших часов ожидаются умеренные и интенсивные дожди, в основном в Харьяне, Чандигархе, Дели, Пенджабе, Химачал-Прадеше, Уттаракханде, Северном Мадхья-Прадеше и Западном Уттар-Прадеше", - говорится в сообщении IMD. По данным управления, в регионе ожидаются продолжительные дожди до 16 августа.