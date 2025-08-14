Его подозревают в подкупе потерпевшего на сумму 990 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области и следственного управления СК по региону задержали в Челябинске адвоката по делу о мошенничестве и подкупе потерпевшего на общую сумму не менее 990 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката одной из адвокатских палат региона, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По данным следствия, с сентября по октябрь 2024 года адвокат, действуя обманным путем через третьих лиц, получила от обвиняемого по рассматриваемому в суде делу 800 тыс. рублей. Деньги передавались за помощь в решении вопроса о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. При этом фигурант заранее не намеревалась исполнять обязательства.

Кроме того, по данным следствия, адвокат с января по апрель текущего года, действуя с сообщником, подкупила потерпевшего для дачи им ложных и недостоверных показаний. За это ему передали деньги и имущество на общую сумму не менее 190 тыс. рублей.