На месте обрушения введен режим ЧС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Плита перекрытия обрушилась в жилом доме в Таганроге Ростовской области, на месте обрушения введен режим ЧС. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Сегодня ночью в Таганроге произошло ЧП. В одной из квартир дома на улице Октябрьской, 44 Б произошло обрушение плиты перекрытия. На место ЧП оперативно выехали все экстренные службы города. Главное - пострадавших нет. С 8:00 сегодняшнего дня ввели режим ЧС в границах дома. Создан оперативный штаб. Комиссия по оценке нанесенного ущерба приступила к обследованию квартир", - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, около полуночи в подвале под квартирой разрушилась перегородка, из-за чего произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия. В настоящее время по всему зданию образовались трещины, из дома эвакуированы 40 жильцов, большинство из них отправились к родственникам, шестеро - в пункт временного размещения.

После аварии в пострадавшем крыле отключили водоснабжение и газ.