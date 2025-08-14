В Югре экс-замдиректора школы осудили за незаконный майнинг в подсобке

Эти действия принесли женщине и ее сыну как минимум 1 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя директора общеобразовательной школы, установившей майнинговое оборудование в подсобном помещении учебного заведения по просьбе сына. Незаконные действия принесли им как минимум 1 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя директора общеобразовательной школы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подсудимая установила майнинговое оборудование в подсобном помещении учебного заведения по просьбе сына, причинив ущерб учреждению на 680 тыс. рублей из-за потребления электроэнергии. При этом незаконный доход от майнинга составил не менее 1 млн рублей, выведенных на счета сына", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе, подсудимая возместила ущерб в полном объеме. Также по приговору суда конфисковано майнинговое оборудование и обращено в доход государства.