Момент удара беспилотника ВСУ по машине в центре Белгорода

Также после удара беспилотником загорелся легковой автомобиль

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по Белгороду, в результате атаки ранения получили три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ. <...> Мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада скорой медицинской помощи доставляет в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в Городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия удара беспилотника ВСУ по машине в центре Белгорода © Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова/ ТАСС

По информации главы региона, в результате удара также загорелся легковой автомобиль, сотрудники МЧС ликвидировали огонь.