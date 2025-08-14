Суд Пскова приговорил к 18 годам колонии члена международной ОПГ

Он пытался через помощника ввезти в Россию более 51 килограмма гашиша

ПСКОВ, 14 августа. /ТАСС/. Суд признал виновным гражданина РФ и Республики Молдова, который на территории Псковской области вступил в состав международной преступной группы и пытался через помощника ввезти в Россию более 51 килограмма гашиша. Осужденному назначено 18 лет 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

"По материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области судебной коллегией по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции осужден гражданин РФ и Республики Молдова. Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства организованной группой в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 18 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2023 году фигурант вступил в международную группу, которая была создана для приобретения наркотиков и перемещения их на территорию России. "В дальнейшем осужденный вовлек в преступную деятельность иное лицо, которое через МАПП "Куничина Гора" Печорского района в автомобиле попыталось перевезти в Российскую Федерацию наркотическое средство. После обследования и досмотра вышеуказанной машины из топливного бака сотрудники правоохранительных органов изъяли более 51 кг гашиша. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.