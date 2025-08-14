После нападения беспризорных собак 8-летний ребенок долгое время проходила лечение

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по иску прокуратуры взыскал с администрации городского поселения Белый Яр Сургутского района 500 тыс. рублей компенсации морального вреда после нападения беспризорных собак на 8-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура Сургутского района провела проверку по обращению местной жительницы, ребенка которой покусали беспризорные собаки. <…> Нападение собак стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения органом местного самоуправления полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с администрации городского поселения в пользу ребенка компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск, взыскав <…> 500 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Как установила прокуратура, ранее на 8-летнюю школьницу вблизи поликлиники в городском поселении Белый Яр напали бездомные собаки. Девочка получила травму и длительное время находилась на лечении в медицинском учреждении.