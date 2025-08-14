Пропавшая женщина была обнаружена спасательным судном в 15 км от берега, угрозы ее жизни и здоровью нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Женщина-дайвер, отбившаяся от группы в Татарском проливе, около суток провела в открытом море прежде, чем ее спасли. Об этом ТАСС сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

13 августа в службу "112" поступило сообщение о том, что в районе острова Монерон у юго-западного побережья Сахалина во время погружения в составе группы пропал один из дайверов. Потерялась жительница Санкт-Петербурга, она погружалась на 20 м с инструктором. В момент погружения инструктор из-за нехватки весов всплыл, посчитав, что женщина присоединится к группе дайверов, погружавшихся отдельно с другим инструктором. Погрузившись повторно, женщину он не обнаружил.

"Ее нашли спустя примерно сутки после пропажи. Все это время, в том числе ночь, она провела в открытом море", - сказали в управлении.

По информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, женщина была обнаружена спасательным судном в 15 км от берега, ее доставили на Монерон. Пострадавшую осмотрел медик из группы спасателей МЧС. По данным следственного управления, угрозы ее жизни и здоровью нет. В поисковой операции участвовали 17 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России - 8 специалистов и вертолет Ми-8.