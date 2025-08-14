Экс-замруководителя "Омскмелиоводхоза" приговорили к 8 годам колонии

Давший ему взятку предприниматель Павел Солгалов также получил восемь лет колонии

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Омский суд приговорил бывшего заместителя руководителя ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области" Павла Огаря к восьми годам колонии за получение взятки, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. Давший взятку предприниматель Павел Солгалов также получил восемь лет колонии.

"Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 14,6 млн рублей с лишением права в течение пяти лет заниматься определенными видами деятельности, а директору строительной компании - восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 24,7 млн рублей с лишением права в течение пяти лет заниматься определенной деятельностью. Отбывать наказание указанным лицам предстоит в исправительной колонии строгого режима", - сказала Булихова.

Как уточнила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, чиновник с января 2020-го по август 2022 года получил от директора строительной компании "Еврострой" в качестве взятки более 1,1 млн рублей за незаконный отказ в суде от исковых требований к компании на сумму около 31 млн рублей. Организация реконструировала оросительные системы в Омском и Любинском районах области, при этом часть работ была выполнена некачественно.

По инициативе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму почти 88 миллионов рублей: девять автомобилей, земельные участки, денежные средства на счетах. Вину подсудимые не признали. Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.