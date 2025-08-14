В Белгороде зоопарк и касса драмтеатра приостановили работу из-за атак ВСУ

В зоопарке решили пока не принимать гостей из-за непростой оперативной обстановки

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Белгородский зоопарк закрыли для посещения из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка во "ВКонтакте".

"Из-за сложной оперативной обстановки в городе мы приняли решение пока не принимать гостей. Безопасность - важнее всего. О дальнейшей работе парка обязательно напишем", - говорится в сообщении.

Кроме того, Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина приостановил работу кассы. "На два дня мы приостановили работу кассы в связи с оперативной обстановкой", - уточнили ТАСС в пресс-службе театра.