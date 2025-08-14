В Омске пресекли деятельность притона наркоторговцев и проституток

По подозрению в совершении нескольких преступлений задержаны семь человек

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Омской области задержали семь человек, которые вовлекали девушек в проституцию и продавали клиентам притона наркотики. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Криминальный бизнес, связанный с содержанием притона, пресекли мои коллеги из управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области. По подозрению в совершении нескольких преступлений задержаны семь человек", - написала Волк.

По предварительным данным, одна из задержанных организовала криминальный бизнес. "В нелегальную деятельность она вовлекла знакомых, которые работали в качестве администраторов и водителей. Посредством рекламы они искали девушек, которые находились в сложном материальном положении, и предлагали им заниматься проституцией", - пояснила представитель МВД РФ.

По ее словам, задержанные также организовали снабжение посетителей притона наркотиками. Запрещенные вещества соучастники хранили у себя либо оперативно доставляли по заказу клиентов, приобретая их через тайники-закладки. "Кроме того, сообщники поддерживали связь с работниками саун, гостиниц и отелей, куда незамедлительно доставляли девушек и наркотики", - добавила Волк.

В помещениях коттеджа в тайниках при обыске были обнаружены наркотики синтетического и растительного происхождения. Возбуждены уголовные дела о вовлечении в занятие проституцией, организации занятия проституцией, организации или содержании притонов, незаконном производстве или сбыте наркотиков. "Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - подытожила представитель полиции.