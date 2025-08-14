В Испании пожары уничтожили около 50 тыс. га леса

По данным агентства EFE, в автономном сообществе Кастилия и Леон борьба с огнем осложняется сильными порывами ветра и сухими грозами

МАДРИД, 14 августа. /ТАСС/. Бушующие в Испании пожары уже уничтожили примерно 50 тыс. га леса в разных регионах страны. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, в автономном сообществе Кастилия и Леон борьба со стихией осложняется сильными порывами ветра и сухими грозами. В провинции Леон из-за возгорания были эвакуированы около 8 тыс. человек.

По данным местных СМИ, в результате пожаров уже погибли 3 человека, еще около 20 пострадали. Ранее испанские власти запросили у ЕС помощь в тушении огня. В результате было объявлено, что сообщество направит в королевство два самолета для содействия борьбе со стихией.

Всего с начала года пожары в Испании выжгли около 105 тыс. га земли, что более чем вдвое превышает общую цифру за 2024 год. По версии газеты El País, возгорание в провинции Самора, начавшееся 10 августа, может стать крупнейшим зарегистрированным в Испании. Его площадь составляет 38 тыс. га.

Тушение огня происходит на фоне экстремальной жары. Согласно прогнозам, температура воздуха в ряде регионов может превышать 40 градусов.