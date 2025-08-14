Двое из них получили по восемь лет тюрьмы, еще один - девять лет

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Военный суд вынес приговор троим жителям Красноярска, финансировавшим международную террористическую организацию и хранившим самодельное взрывное устройство. Двое из них осуждены на восемь лет, еще один на девять лет, сообщили в управлении ФСБ по Красноярскому краю.

"Второй Восточный окружной военный суд вынес решение в отношении членов ячейки, ориентированной на идеологию одной из международных террористических организаций. УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что в целях финансирования террористической деятельности запрещенной организации члены местной ячейки собрали более 300 тыс. рублей и перевели на банковский счет, фактически используемый сторонником международной террористической организации. Кроме того, по месту жительства одного из мужчин были обнаружены СВУ. По заданию эмиссара террористической организации он изъял их из тайника, расположенного на территории острова Татышев", - говорится в сообщении ведомства.

Двое подсудимых признаны виновными в финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ), им назначено по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Третий участник также осужден за финансирование терроризма и признан виновным в хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Ему назначено девять лет лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть - в колонии строгого режима. Также он выплатит штраф в размере 300 тыс. рублей.