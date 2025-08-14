Происшествие произошло на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и Каир, сообщили в посольстве РФ в Каире

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и Каир. Об этом сообщило посольство РФ в Каире.

"Ночью 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале диппредставительства.

Консульский отдел российского посольства "поддерживает координацию с египетскими властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией для оказания помощи соотечественникам", подчеркнули в посольстве.