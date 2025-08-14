Нападение велось с использованием фаеров и палок

БЕЛГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Семь военнослужащих армии Сербии получили ранения в результате нападения в ходе исполнения служебных обязанностей на акциях протеста. Об этом сообщил директор Военно-разведывательного агентства республики Джуро Йованич.

"Произошло нападение на военнослужащих армии Сербии. Были атакованы бойцы подразделения "Кобра", выполнявшие задачи по охране определенного лица. Нападение велось с использованием фаеров и палок, в результате чего пострадали семь военнослужащих армии Сербии, четверо из них получили тяжелые телесные повреждения. Военнослужащие неоднократно предупреждали группу неизвестных лиц и нападавших, что являются уполномоченными лицами и представителями армии, однако те продолжили атаки. Военнослужащие оказывали пассивное сопротивление", - указал Йованич в ходе пресс-конференции.

Он уточнил, что жизни военнослужащих находились под угрозой, и уполномоченное должностное лицо произвело выстрел в воздух, после чего нападавшие отступили. "Действия военнослужащего абсолютно соответствовали правилам и нормативам, и мы оцениваем, что это было сделано не для того, чтобы подвергнуть опасности жизнь военнослужащих, а напротив - чтобы ее спасти. Выстрел в воздух не поставил жизнь под угрозу, а спас ее. Если бы так не поступили, последствия были бы гораздо более серьезными", - заключил директор Военно-разведывательного агентства.

"Вчера я находился на плановом задании по охране лица. В этот момент на нас напала группа из примерно 100 человек с палками, фаерами, камнями и петардами. Нападение было ожесточенным, мы оказывали пассивное сопротивление. В тот момент, когда нас окружили с трех сторон, а за спиной была стена, я оценил, что моя жизнь и жизнь моих коллег находятся под угрозой. Я произвел выстрел в воздух, и в этот момент нападавшие разбежались. Если бы я этого не сделал, последствия для меня и моих коллег были бы гораздо серьезнее. Я работаю в этой сфере более 20 лет и никогда не сталкивался с таким бешенством и ненавистью по отношению к уполномоченным лицам", - заявил военнослужащий Владимир Бркушанин, который произвел выстрел.

Ночные беспорядки в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что в результате ночных беспорядков у зданий Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде пострадали более 60 граждан и 16 сотрудников полиции. Вучич уточнил, что только в офисе СПП на бульваре Освобождения в Нови-Саде насчитали 64 раненых, а двое полицейских в Белграде получили тяжелые травмы - перелом челюсти и серьезные повреждения грудной клетки.

По информации МВД, беспорядки сопровождались нападениями на партийные помещения, протестующие забрасывали здания камнями, пиротехникой и другими предметами. Акции проходили в Нови-Саде, Белграде, Лазаревце, Панчево, Кралево, а также у отделений СПП в Врбасе и Бачке-Паланке. Министр внутренних дел Ивица Дачич пообещал задержать всех причастных к нападениям в течение 48 часов.

Вучич также отметил, что общее число протестующих в стране было относительно небольшим - около 3 тыс. человек в Белграде с пригородами и порядка 1,7 тыс. в Нови-Саде. Глава партии и бывший премьер Милош Вучевич подчеркнул, что сторонники СПП впредь не допустят атак на партийные офисы и будут готовы дать отпор нападающим.