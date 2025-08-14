Власти проводят эвакуацию жильцов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Власти проводят эвакуацию жильцов пострадавших от атаки БПЛА многоквартирных жилых домов Ростова-на-Дону, на базе школы развертывается пункт временного размещения, сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

"В результате атаки БПЛА получили повреждения МКД на улице Тельмана и Лермонтовской улице. Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов. Пункт временного размещения для жильцов МКД развертывается на базе 50-й школы", - написал он.

Ранее о том что несколько многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, один человек пострадал, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На место выехали оперативные службы, представители администрации Ростова. На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется", - написал он.