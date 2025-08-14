В Белгороде госучреждения перевели на дистанционный режим работы

Все мероприятия уличного характера должны быть запрещены до воскресенья включительно, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Белгородские власти переведут государственные учреждения, начиная от министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, на дистанционную работу в течение четверга и пятницы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, таким как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы перевести максимально на дистанционную работу", - написал он в своем Telegram-канале по итогам внеочередного заседания оперштаба.

арки, скверы, пляжи, учреждения Белгорода, где может находиться большое число посетителей, в ближайшие двое суток не будут работать. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Парки, скверы, пляжи, учреждения, где большое количество людей, в ближайшие двое суток работать не будут", - написал он.

Гладков добавил, что движение автобусов будет регламентироваться исходя из доведения информации об опасности атаки БПЛА через диспетчерские службы и Telegram-каналы и в мессенджере Mах. "Эта информация сейчас внедряется руководством ЕТК (Единой транспортной компании - прим. ТАСС) и в максимально короткий промежуток времени будет доведена до каждого водителя", - отметил губернатор Белгородской области

Он сообщил, что в случае получения информации об атаке на определенную часть города водитель должен остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте.