Суд отказался заочно арестовать Акунина по делу о нарушении правил иноагента

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Григория Чхартишвили (псевдоним - Борис Акунин, признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Чхартишвили, обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние). Суд вернул материал в следственный орган без удовлетворения", - сказали в суде.

Это уже второе уголовное дело в отношении писателя.

Второй Западный окружной военный суд 15 июля признал Акунина виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Ему назначено заочное наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей и запретом администрировать интернет-сайты на 4 года. Назначенный судом срок будет исчисляться с момента его задержания при пересечении границы РФ или экстрадиции писателя. Вину Акунин не признает.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев во время нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года, а 12 января 2024-го Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.