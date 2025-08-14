Пострадавшую освободили сотрудники полиции

БАРНАУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела о похищении человека. 50-летний мужчина похитил и приковал женщину наручниками с цепью к дивану, чтобы ее сожитель не покидал работу, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Подозреваемый занимается выращиванием овощной продукции на полях, расположенных в Рубцовском районе. <…> В начале августа 2025 года в связи с тем, что один из рабочих самовольно покинул поле, злоумышленник приехал к нему и насильно посадил вместе с сожительницей в машину, после чего вывез в дом, где проживали все рабочие. Чтобы мужчина не смог вновь сбежать, он приковал наручниками и цепью к дивану его сожительницу и несколько дней удерживал, лишая свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Женщину освободили сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). В СК добавили, что несколько человек работали на подозреваемого неофициально, без оформления трудовых договоров.

"В настоящее время подозреваемый задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.