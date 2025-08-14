Двое находятся в тяжелом состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону 13 человек получили ранения в результате атаки БПЛА, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, в медучреждения доставлены двое раненых. "Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу", - написал глава региона. Он уточнил, что информация по пострадавшим будет уточняться.

Жителей пострадавших от атаки БПЛА домов эвакуируют, на базе школы развернут ПВР, сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

"В результате атаки БПЛА получили повреждения МКД на улице Тельмана и Лермонтовской улице. Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов. Пункт временного размещения для жильцов МКД развертывается на базе 50-й школы", - написал он.

Глава города уточнил, что службы реагирования находятся на месте происшествия, организована работа оперативного штаба.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. Для оперативного приема жалоб и оказания помощи запущена горячая линия.