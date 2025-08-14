Мужчину спасли проезжавшие мимо люди, сотрудники полиции и бойцы самообороны

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области рассказал, как на его глазах водитель легкового автомобиля получил тяжелое ранение в результате атаки беспилотника ВСУ. Мужчину спасли проезжавшие мимо люди, сотрудники полиции и бойцы самообороны.

"Тяжелое ранение получил на моих глазах водитель легкового автомобиля, когда после прямого падения в легковой автомобиль - абсолютно героические усилия людей, которые проезжали мимо, плюс полиция, плюс самооборона, которые вытащили женщину, мужчину", - рассказал Гладков на пресс-конференции.

Он добавил, что мужчине практически оторвало ногу ниже колена.