Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 17 млн рублей

Чтобы отправить им деньги, она летала в Москву

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. 79-летняя жительница Калининграда перевела мошенникам более 17 млн рублей. Чтобы отправить им деньги, она летала в Москву, сообщили в Telegram-канале МВД Калининградской области.

"В ОМВД России по Центральному району г. Калининграда обратилась 79-летняя местная женщина. Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции, что стала жертвой дистанционных аферистов и лишилась более 17 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, женщина получила звонок от человека, который выдавал себя за сотрудника портала государственных услуг. Он сообщил, что к ее банковскому счету получили доступ неизвестные и сбережения могут быть в опасности. После этого в диалог вступил другой мужчина, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку снять все сбережения и перевести на "безопасный счет".

Поверив злоумышленникам, жительница Калининграда отправилась в Москву, так как филиала ее банка в регионе не оказалось. В столице она сняла все средства и перевела их на указанные мошенниками счета. Странное поведение пенсионерки позже заметила ее внучка. Узнав о произошедшем, она отвела женщину в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).