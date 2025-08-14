После падения с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке погибли три человека

Еще двое пострадали

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Три человека, по предварительной информации, погибли после падения с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке, двое пострадали.

Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"14 августа 2025 года на территории Владивостокской ТЭЦ-2 при проведении ремонтных работ на высоте сотрудники подрядной организации сорвались вниз. По предварительной информации, трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Там отметили, что следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Специалисты дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за проведение ремонтных работ. Сейчас следователи следственного управления работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства.