Юрия Пичугина приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми вынес приговор в отношении лидера преступной группировки "Пичугинская" Юрия Пичугина и участника группировки Хадиса Азизова. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

"Пичугин признан виновным в приготовлении к убийству, убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, сопряженном с бандитизмом, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, и занятии высшего положения в преступной иерархии. Азизов осужден за убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба ранее осуждены к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений. В июле Второй Апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга оставил в силе обвинительный приговор Верховного суда Республики Коми от 15 июня 2023 года.

Пичугин приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, штрафу в размере 3 млн рублей. Один из лидеров ОПГ Хадис Азизов - к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей.

Ранее другие главари группировки Виктор Карпов и Сергей Вануйто были приговорены к лишению свободы на 19 и 17 лет. Еще 12 фигурантов были осуждены на сроки от 7 лет 9 месяцев до 25 лет в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях.

Пичугин занимал высшее положение в преступной иерархии. Банда была создана в 1992 году, состав ее участников увеличивался, у них имелось огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства. Участники банды совершили убийства предпринимателей Игоря Николаева, Максима Мишарина, Олега Токмачева в 2005 году в Сыктывкаре и Усинске, похищение и убийство в 2010 году в Сыктывкаре экс-участника ОПГ Рустама Амонова, убийство в 2012 году в Котласе Александра Замяткина и покушении на убийство Владимира Ковалева, представляющих конкурирующую группировку, и другие преступления. Также члены банды признаны виновными в даче взяток бывшим сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по Республике Коми.