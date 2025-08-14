Еще более 80 граждан подверглись атакам

БЕЛГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Около 27 сотрудников полиции и более 80 гражданских лиц пострадали в результате ночных нападений участников акций протеста на помещения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и Социалистической партии Сербии. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

"Минувшей ночью в Сербии в ряде мест произошли нападения участников блокад на помещения Сербской прогрессивной партии, а в нескольких случаях - и на офисы Социалистической партии Сербии. Атакам подверглись и те граждане, которые не поддерживают протестующих и являются сторонниками СПП, массово собравшиеся у своих местных отделений. Наибольшее число пострадавших - это граждане, получившие травмы от участников блокад. В результате ночных нападений на полицию были ранены 27 сотрудников, повреждено 5 служебных автомобилей и 22 единицы оборудования. По данным МВД, от действий протестующих пострадали более 70-80 человек. Задержаны 47 человек, составлено 47 административных и 5 уголовных протоколов", - указал Дачич на пресс-конференции.

В ночь на 14 августа акции протеста в ряде городов сопровождались нападениями на партийные офисы, здания забрасывали камнями и пиротехникой. В Нови-Саде бойцы спецподразделения "Кобра" подверглись атаке со стороны группы примерно из 100 человек, после чего для их защиты военнослужащий произвел предупредительный выстрел в воздух.

Акции проходили в Нови-Саде, Белграде, Лазаревце, Панчеве, Кралеве, а также у отделений СПП в Врбасе и Бачке-Паланке. Министр внутренних дел Ивица Дачич пообещал задержать всех причастных к нападениям в течение 48 часов.

Президент Сербии Александар Вучич также отметил, что общее число протестующих в стране было относительно небольшим - около 3 тыс. человек в Белграде с пригородами и порядка 1,7 тыс. в Нови-Саде. Глава партии и бывший премьер Вучевич подчеркнул, что сторонники СПП впредь не допустят атак на партийные офисы и будут готовы дать отпор нападающим.