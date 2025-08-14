В Ростове-на-Дону более 200 человек эвакуированы их поврежденных домов

Саперы работают в районе многоквартирных жилых домов, поврежденных в результате атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Саперы работают в районе многоквартирных жилых домов, поврежденных в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону. После завершения работ оцепление снимут, комиссия начнет оценивать ущерб, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"На месте работают саперы. После того, как они завершат [работу], будет снято оцепление и муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба", - написал он в Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что более 200 человек эвакуированы из многоквартирных домов, поврежденных в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону.

"Из (поврежденных в результате атаки БПЛА - прим. ТАСС) домов эвакуированы 212 человек", - написал он.

Также Слюсарь уточнил, что для жителей поврежденных в результате удара домов на базе лицея №50 при ДГТУ развернут пункт временного размещения. В него продолжают прибывать люди, передает корреспондент ТАСС.

Несколько многоквартирных домов оказались повреждены в Ростове-на-Дону на улицах Тельмана и Лермонтовской из-за атаки ВСУ с применением БПЛА. Как сообщил врио губернатора Ростовской области, ранения в результате атаки БПЛА получили 13 пострадавших, среди них 2 детей.