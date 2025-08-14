Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и другие повреждения

КУРСК, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали частный дом в селе Кульбаки Глушковского района Курской области. Под завалами оказалась женщина, получившая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и другие повреждения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Вчера поздно вечером враг атаковал частный дом в селе Кульбаки Глушковского района. В результате удара дом поврежден, под завалами оказалась 56-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины головы, повреждение правого глаза, перелом правой лучевой кости", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что пострадавшую женщину доставили в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают все, чтобы как можно скорее поставить женщину на ноги. Желаю скорейшей поправки! Вновь прошу всех воздержаться от возвращения в приграничье: атаки врага продолжаются", - резюмировал врио курского губернатора.