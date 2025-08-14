В регионе опасаются провокаций ВСУ перед саммитом России и США на Аляске

ГЕНИЧЕСК, 14 августа. /ТАСС/. Экстренные службы Херсонской области работают в усиленном режиме из-за провокаций Вооруженных сил Украины перед саммитом России и США на Аляске, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Дорогие херсонцы, прошу вас быть максимально осторожными сегодня - и днем, и ночью. Мы прекрасно знаем коварство врага, перед любыми переговорами киевский режим усиливает террористические удары по городам и мирным жителям. Это уже видно по аквапарку в Железном Порту, варварским ударам беспилотников по Белгородской и Ростовской областям. <...> Наша армия готова пресечь любые провокации. Все экстренные службы региона работают в усиленном режиме, но осторожность каждого - важная часть общей безопасности, берегите себя и близких", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, саммит на Аляске подтверждает, что Россия является частью глобального мира и важным центром силы в мировой политике. "Наша позиция по украинскому вопросу твердая, но миролюбивая", - подчеркнул он.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ дроном атаковали аквапарк в Железном Порту Херсонской области, что привело к пожару.

7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента США, саммит двух глав государств состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.