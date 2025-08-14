Его подозревают в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 14 дней руководителю управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Валентину Филимохину. Его подозревают в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

"В центральный районный суд города Красноярска поступил материал с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу руководителю управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Филимохину Валентину Сергеевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 14 суток, то есть по 26 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.