ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Количество ответчиков, указанных в картотеке Пластского городского суда по иску Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" Константину Струкову и еще нескольким лицам, сократилось с девяти до четырех, следует из материалов электронной базы суда.

"Ответчики - Колбасин Алексей Иванович, Потапов Владислав Валентинович, Струков Константин Иванович, Шувалов Юрий Александрович", - указывается в электронной картотеке.

В пресс-службе суда пояснили ТАСС, что ранее количество ответчиков было указано по технической ошибке, реально же их число не изменялось.

1 августа со ссылкой на базу данных ФССП сообщалось, что Главное межрегиональное управление ФССП России наложило арест на сумму свыше 3,9 млрд рублей в рамках иска Генеральной прокуратуры. В ведомстве сообщали ТАСС о поступлении исполнительных документов в отношении Шувалова Ю. А., Колбасина А. И., Потапова В. В., Струкова К. И., Струковой Л. Е., Струковой А. К., Кузнецовой Е. К. и Кузнецовой У. А. с требованием о принятии обеспечительных мер на сумму 3,9 млрд рублей солидарно.

11 августа со ссылкой на электронную базу суда сообщалось, что количество ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ увеличилось до девяти.

Исполнительные производства в отношении нескольких должников объединены в сводное исполнительное производство.

Требования Генпрокуратуры

Пластский городской суд назначил на 21 августа беседу по иску о взыскании со Струкова и нескольких других ответчиков 3,9 млрд рублей по иску Генпрокуратуры в счет ранее причиненного природе ущерба.

В исковом заявлении говорится, что ответчик извлекал прибыль за счет уклонения от погашения суммы ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства, путем сбережения не возмещенного природе ущерба он извлек доход в размере 3,9 млрд рублей. Эти деньги с него и требуют взыскать в доход государства.

Природоохранная претензия возникла весной 2024 года, когда на Светлинском месторождении в Челябинской области произошел прорыв дамбы. В иске ответчиками по делу также заявлен ряд лиц из надзорных и правоохранительных органов, которые "позволяли Струкову и его компаниям уклоняться от ответственности".

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Струкову. В иске отмечалось, что он, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). Надзорное ведомство требовало обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.