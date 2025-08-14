По данным телеканала, еще четверо пострадали

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще четверо пострадали в результате взрыва, который произошел в окрестностях города Идлиб, являющегося административным центром одноименной провинции и расположенного на северо-западе Сирии. Об этом сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbaria.

По его сведениям, на место происшествия прибыли бригады спасателей и медиков. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется.

Согласно данным источников телеканала Syria TV, взрыв произошел на складе, где хранились боеприпасы.