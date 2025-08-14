Территория поврежденной многоэтажки была оцеплена, никого из жильцов не пускали, рассказала жительница дома Наталья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты спасли кота после атаки украинских БПЛА по жилым многоквартирным домам в Ростове-на-Дону, рассказала ТАСС жительница одной из поврежденных многоэтажек.

"Какого-то котика нашли, спасли. У соседки котенок потерялся, она его сейчас пошла искать", - рассказала жительница одного из поврежденных домов Наталья.

Она сообщила, что узнала об атаке беспилотников на дом от подруги. В связи со случившимся ее муж отпросился с работы, вместе они, приехали на место происшествия, однако территория поврежденного дом была уже оцеплена, никого из жильцов не пускали. "Наша квартира повреждена: выбиты стекла, двери", - рассказала Наталья.

Она добавила, что в пункте временного размещения они с мужем зарегистрировались, предоставили необходимые данные, специалисты описали причиненный предварительно ущерб, от размещения в ПВР семья Натальи отказалась.