Общая сумма переводов составила свыше 42 млн рублей

ТАМБОВ, 14 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконных валютных операциях, в ходе которых учредителями коммерческой структуры ООО "Завком-Инжиниринг" было выведено на иностранные счета свыше 42 млн рублей бюджетных средств, возбудило УФСБ по Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"Следственным подразделением УФСБ России по Тамбовской области в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выявлена причастность фигурантов из числа учредителей коммерческой структуры ООО "Завком-Инжиниринг" к реализации мошеннической схемы по выводу бюджетных денежных средств за рубеж. В отношении учредителей возбуждено еще одно уголовное дело по "а", "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов)", - сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, общая сумма переводов составила свыше 42 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, оба фигуранта в настоящий момент находятся под домашним арестом.

Ранее в отношении генерального директора ООО "Завком-инжиниринг" Александра Мачихина и директора по внешнеэкономической деятельности этого же предприятия Максима Ткачева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации договора на изготовление и поставку оборудования, в результате которого государственному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 14 млн рублей.