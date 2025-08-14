Чингиз Медетов и Дмитрий Паршин находились в командировке на территории Киргизии и там потребовали взятку в крупном размере у одного из местных жителей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил двух офицеров отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) России к 9 годам колонии каждого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Паршин Дмитрий Анатольевич и Медетов Чингиз Магомедович признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом", - сказали в пресс-службе, не уточнив сумму штрафов.

По версии обвинения, Медетов и Паршин находились в служебной командировке на территории Киргизии летом 2021 года. Там они потребовали взятку в крупном размере у одного из местных жителей. Сами обвиняемые вину в преступлении не признают и заявляют, что в их действиях отсутствовал состав преступления.

Как следует из открытых данных, Паршин до работы в таможне был сотрудником Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области, где занимал должность начальника оперативной службы. Он участвовал в СВО.