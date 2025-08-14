Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавших от БПЛА в Ростове-на-Дону детей

Детский омбудсмен рассказала, что двое несовершеннолетних находятся в состоянии средней степени тяжести

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Двое детей, пострадавших в результате атаки БПЛА на жилые дома Ростова-на-Дону, находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Следим за ситуацией в Ростовской области, где после атаки БПЛА получили повреждения несколько многоквартирных домов. <…> Пострадали 13 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, при необходимости обязательно подключимся", - написала она.

Детский омбудсмен уточнила, что она находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе Ириной Черкасовой, которая организовала в регионе горячую линию по телефону: +7-863-280-06-03.