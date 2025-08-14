Руководителя по охране труда "БСК" и начальника отдела Ростехнадзора задержали

Это произошло после аварии, на которой погиб человек

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Руководитель по охране труда "Башкирской содовой компании" и начальник одного из отделов по Башкортостану Западно-Уральского управления Ростехнадзора задержаны после аварии 9 августа, когда погиб человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение директору по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО "Башкирская содовая компания" в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека, и начальнику одного из отделов по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Фигуранты задержаны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, директор по охране труда АО "БСК", зная об истечении сроков безопасной эксплуатации значительного количества технических устройств на опасном производственном предприятии, включая трубопровод хлористого водорода 1-го класса опасности, не принял мер к приостановке производственного процесса и выводу его из эксплуатации, а также не обеспечил проведение обязательной экспертизы промышленной безопасности.

Начальник отдела управления Ростехнадзора, несмотря на наличие сведений об истекших сроках безопасной эксплуатации устройств на предприятии, с сентября 2023 года не организовал надлежащим образом плановые и внеплановые проверки, а также иные контрольно-надзорные мероприятия. В течение некоторого времени указанный трубопровод эксплуатировался с нарушением установленных правил, что повлекло 9 августа его разрушение. В результате происшествия 34 работника получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из которых скончался в больнице. "В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств. По местам жительства и службы фигурантов проведены обыски, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", - заключили в СК.