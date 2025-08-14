В Ивановской области ликвидируют пожар на производстве

Эвакуированы 50 человек, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Крыша производственного корпуса горит в поселке Каменка Ивановской области, в настоящее время пожар локализован на площади 600 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 12:24 мск поступило сообщение о возгорании по адресу: пос. Каменка, Вичугский район. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение крыши производственного корпуса. <...> В настоящее время локализация пожара на площади 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуированы 50 человек, пострадавших нет. На месте от МЧС работают 48 специалистов и 18 единиц техники.