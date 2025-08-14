Жителей призвали соблюдать спокойствие и строго следовать рекомендациям служб безопасности

СЫКТЫВКАР, 14 августа. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена на территории Ухты в Республике Коми. Об этом сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн.

"В Ухте объявлена беспилотная опасность. Призываю всех соблюдать спокойствие и строго следовать рекомендациям служб безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.

Это уже третий раз с 10 августа, когда Коми подвергается атакам беспилотников. В Ухтинском районе республики были введены процедуры обеспечения безопасности. В аэропорту Ухты ограничивали прием и выпуск воздушных судов, работники предприятий в зоне полета БПЛА были эвакуированы. Никто не пострадал.