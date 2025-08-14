Они останутся под стражей до 17 ноября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и продлил срок содержания под стражей трем обвиняемым в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Ходатайство о продлении срока содержания под стражей Ахмаджона Курбонова, Батухана Точиева и Рамазана Падиева сроком до 17 ноября удовлетворить", - сказано в постановлении.

Все трое обвиняются по статье о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Вину они не признали. Все они внесены в перечень террористов и экстремистов.

Как отметила Петренко, установлена причастность Точиева и Падиева к совершению теракта. В ноябре 2024 года они, действуя по указанию неустановленного куратора, через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от убежища.