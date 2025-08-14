Жителю Орловской области дали восемь лет за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ

Фигурант разместил в интернете публикации с ложной информацией об использовании Вооруженных сил РФ и призывы к террористическим действиям в отношении властей страны

ОРЕЛ, 14 августа. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Орловской области к восьми годам колонии общего режима по делу о призывах к терроризму и распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 4 года", - сказано в сообщении. Фигурант осужден по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, установлено, что мужчина разместил в интернете публикации с ложной информацией об использовании Вооруженных сил РФ и призывы к террористическим действиям в отношении властей страны. Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Орловской области.