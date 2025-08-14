Следствием установлено, что в мае 2024 года Сергей Бгатов выплатил субсидии лицу, не имеющему законных оснований для обеспечения жильем

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Сергея Бгатова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Сергея Бгатова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при предоставлении жилищных субсидий. <...> Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Бгатова наложен арест на сумму более чем 4 млн рублей. Кроме того, в ходе предварительного следствия причиненный государству ущерб возмещен Бгатовым в полном размере", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в мае прошлого года Бгатов организовал выплату субсидии лицу, не имеющему законных оснований для обеспечения жильем. В результате бюджетные денежные средства в размере свыше 19 млн рублей были расходованы не по предназначению, в связи с чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.