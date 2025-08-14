Речь идет о Киеве, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была отменена в Киеве, Киевской области и еще ряде регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Помимо Киева и столичного региона, предупреждение об угрозе с воздуха перестало действовать в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Сирены продолжают звучать в Днепропетровской и Черниговской областях.

В новость внесены изменения (18:05 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.