МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была отменена в Киеве, Киевской области и еще ряде регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Помимо Киева и столичного региона, предупреждение об угрозе с воздуха перестало действовать в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Сирены продолжают звучать в Днепропетровской и Черниговской областях.
