Ранения получили 17 человек

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью 173 беспилотников и 57 боеприпасов нанесли удары по восьми муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки. Ранения получили 17 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе поселки Дубовое, Майский, Октябрьский, Разумное, Северный, села Ближнее, Болдыревка, Головино, Красный Октябрь, Нечаевка, Нижний Ольшанец, Никольское, Новая Деревня, Отрадное, Репное, Салтыково, Солохи, Таврово, Шагаровка и Ясные Зори подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 46 БПЛА, 26 из которых сбиты системой ПВО. Ранены 7 человек", - написал он, добавив, что в районе повреждены 5 квартир в многоквартирном доме, 16 частных домов и 6 автомобилей.

По информации главы региона, по городу Белгороду выпущено 32 беспилотника, пострадали 5 мирных жителей, повреждены здание правительства Белгородской области, 10 квартир в многоквартирном доме и 13 автомобилей. Валуйский округ атакован с применением 32 беспилотников, в результате атаки дрона на автомобиль пострадали два мирных жителя, повреждены 2 частных дома и 3 автомобиля.

По территории Грайворонского округа выпущено 5 боеприпасов и 23 беспилотника, при атаке дрона на движущийся автомобиль пострадали два мирных жителя, 2 автомобиля и 5 частных домовладений. Шебекинский округ атакован с применением 8 снарядов и 16 беспилотников, пострадал боец подразделения "Орлан", в округе повреждены 2 автомобиля и 12 частных домов.

В Краснояружском районе по 8 населенным пунктам выпущено 38 боеприпасов и 17 беспилотников, информация о последствиях уточняется. В Борисовском и Волоконовском районах по пяти населенным пунктам выпущен один боеприпас и совершены атаки семи беспилотников, повреждены три частных дома.