В курском приграничье от удара ВСУ ранен инженер предприятия "Промсахар"

У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение левой кисти, перелом первой пястной кости, сквозное непроникающее ранение грудной клетки

КУРСК, 14 августа. /ТАСС/. ВСУ нанесли удар по территории предприятия АО "Промсахар" в поселке Куйбышева Рыльского района Курской области, ранен инженер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"ВСУ снова ударили по территории предприятия АО "Промсахар" в поселке Куйбышева Рыльского района. Ранен 41-летний инженер. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение левой кисти, перелом первой пястной кости, сквозное непроникающее ранение грудной клетки", - написал он.

Врио главы региона добавил, что бригада скорой доставляет мужчину в Курскую областную больницу. Хинштейн пожелал ему скорейшей выздоровления.