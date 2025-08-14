Экс-депутата Госдумы Бальбека объявили в розыск

Его разыскивают по уголовной статье

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. УМВД Симферополя объявило в розыск экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека по уголовной статье. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

Согласно данным из открытых источников, Бальбек являлся депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, заместителем председателя комитета ГД по делам национальностей с октября 2016 по октябрь 2021 года.

"Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г.р.", - говорится в сообщении без уточнения статьи УК, по которой подозревают экс-депутата.

В полиции уточнили, что вместе с Бальбеком в розыск объявлены Андрей Цурканенко и Сергей Крылов.