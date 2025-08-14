Устанавливается причиненный ущерб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Число зданий, которые получили повреждения в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, по уточненным данным, составило 20. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее власти сообщали о том, что 10 многоквартирных домов были повреждены в Ростове-на-Дону на улицах Тельмана и Лермонтовской из-за атаки ВСУ с применением БПЛА, позже в администрации Ростова-на-Дону сообщили, что повреждения получили 15 домов, а также административное здание и частный дом.

"Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили. Оперативно работает комиссия, устанавливаем причиненный ущерб. На данный момент принято 175 заявлений", - написал он.

Слюсарь добавил, что он посетил больницу, куда были доставлены пострадавшие в результате удара по городу и пообщался с девочкой Машей. "Пожелал ей здоровья и получил от нее задание: она всегда мечтала попасть на Кремлевскую елку. Обязательно исполним. Главное сейчас - поскорее выздороветь", - уточнил врио губернатора.