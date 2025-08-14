Также повреждены кровли, фасады и выбиты окна в двух частных домах, осколками посечен автомобиль

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками пять населенных пунктов Белгородской области. В результате атаки дрона в селе Таврово ранения получил 12-летний ребенок, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Таврово в результате атаки беспилотника ранен 12-летний мальчик. Ребенок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет его в детскую областную клиническую больницу", - написал он, добавив, что в селе повреждены кровли, фасады и выбиты окна в двух частных домах, осколками посечен автомобиль.

По информации главы региона, в Белгородском районе в поселке Майский, селах Бочковка и Никольское в результате атаки дронов повреждены гараж и три частных домовладения. В Белгороде после атак поврежден фасад социального объекта, выбиты окна в 9 квартирах трех многоквартирных домов, поврежден забор частного домовладения, осколками посечены 23 автомобиля, также в одном коммерческом объекте повреждена кровля, у еще одного предприятия - остекление.

"Все оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях атак уточняется", - добавил Гладков.