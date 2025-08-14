Воздушная тревога продолжает действовать в Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также Днепропетровской и Киевской

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявляли в Киеве и регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха было снято в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской областях, а также в некоторых районах Днепропетровской и Киевской областей.

Воздушная тревога продолжает действовать в Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в ряде районов Днепропетровской и Киевской областей. Сообщалось в взрыве в Сумах.

