Двое пострадавших получили осколочные ранения средней степени тяжести

КУРСК, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали два населенных пункта Курской области. В результате атак пострадали три мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Три человека ранены в результате атаки ВСУ. Украинский дрон сегодня атаковал гражданский автомобиль в деревне Свобода Рыльского района. В результате удара ранена семейная пара", - написал он, добавив, что у 42-летнего мужчины и женщины осколочные ранения средней степени тяжести.

По информации врио главы региона, в результате атаки беспилотника в селе Званном Глушковского района пострадал 75-летний мужчина, который ехал по дороге на велосипеде. У него легкие ранения.

"Машинами скорой медицинской помощи все пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу", - добавил Хинштейн.